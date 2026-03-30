Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bedrohung im Zug nach Offenburg

Hausach/Offenburg (ots)

Am Samstagabend (28.03.26) soll ein serbischer Staatsangehöriger im Zug von Hausach in Richtung Offenburg durch einen syrischen und einen afghanischen Staatsangehörigen angesprochen und mit geballten Fäusten bedroht worden sein. Der Geschädigte rief zunächst seiner Freundin an, welche den Notruf wählte. Der junge Mann wollte an der Haltestelle Kreisschulzentrum aussteigen, als sich aber auch die beiden Tatverdächtigen erhoben, fuhr er eine Haltestelle weiter und stieg am Bahnhof Offenburg aus. Dort konnten alle beteiligten einer Kontrolle der Bundespolizei zugeführt werden. Die beiden 18 und 21-jährigen Tatverdächtigen gaben an, es sei nichts vorgefallen und konnten ihren Weg in Richtung Offenburger Innenstadt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen. Da sich auch der Geschädigte eher bedeckt hielt, soll nun eine Videoauswertung des Zuges Klarheit bei den Ermittlungen bringen.

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