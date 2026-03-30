PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bedrohung im Zug nach Offenburg

Hausach/Offenburg (ots)

Am Samstagabend (28.03.26) soll ein serbischer Staatsangehöriger im Zug von Hausach in Richtung Offenburg durch einen syrischen und einen afghanischen Staatsangehörigen angesprochen und mit geballten Fäusten bedroht worden sein. Der Geschädigte rief zunächst seiner Freundin an, welche den Notruf wählte. Der junge Mann wollte an der Haltestelle Kreisschulzentrum aussteigen, als sich aber auch die beiden Tatverdächtigen erhoben, fuhr er eine Haltestelle weiter und stieg am Bahnhof Offenburg aus. Dort konnten alle beteiligten einer Kontrolle der Bundespolizei zugeführt werden. Die beiden 18 und 21-jährigen Tatverdächtigen gaben an, es sei nichts vorgefallen und konnten ihren Weg in Richtung Offenburger Innenstadt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen. Da sich auch der Geschädigte eher bedeckt hielt, soll nun eine Videoauswertung des Zuges Klarheit bei den Ermittlungen bringen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.03.2026 – 09:49

    BPOLI-OG: Festnahme und zwei versuchte unerlaubte Einreisen innerhalb weniger Stunden

    Kehl (ots) - Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Nahverkehrszug beim Halt in Kehl am Bahnhof. Dabei konnte sich eine nigerianische Staatsangehörige lediglich mit einem spanischen Asyldokument ausweisen. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubten Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel. Die 35-Jährige ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 09:39

    BPOLI-OG: Festgenommener versucht zu flüchten und leistet Widerstand

    Kehl (ots) - Am Samstagmorgen (28.03.26) kontrollierten Bundespolizisten einen 24-Jährigen am Bahnhof Kehl. Die Überprüfung der mündlich angegebenen Personalien ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme wegen Erschleichen von Leistungen und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei Eröffnung der Haftbefehle ergriff der deutsche Staatsangehörige die Flucht, konnte aber durch ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 09:19

    BPOLI-OG: Fahrzeug mit Dolch im Handschuhfach unterwegs

    Kehl (ots) - Am Freitagabend (27.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Stadtgebiet Kehl ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung. Im Handschuhfach des Fahrzeugs konnte ein Dolch aufgefunden werden. Die Halterin des Fahrzeugs, gegen die ansonsten nichts vorlag, gab an diesen zur Verteidigung mit sich zu führen. Einer Sicherstellung stimmte die deutsche Staatsangehörige zu. Die 34-Jährige erwartete nun eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren