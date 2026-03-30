Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festgenommener versucht zu flüchten und leistet Widerstand

Kehl (ots)

Am Samstagmorgen (28.03.26) kontrollierten Bundespolizisten einen 24-Jährigen am Bahnhof Kehl. Die Überprüfung der mündlich angegebenen Personalien ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme wegen Erschleichen von Leistungen und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei Eröffnung der Haftbefehle ergriff der deutsche Staatsangehörige die Flucht, konnte aber durch die Streife eingeholt und festgenommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Die geforderte Geldstrafe konnte der junge Mann begleichen und entging damit einer 40-tägigen Haftstrafe. Ihn erwartet nun allerdings eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

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