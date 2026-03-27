Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ohne Fahrschein unterwegs: 36-Jähriger in Haft

Offenburg (ots)

Am 26. März 2026 wurde ein ungarischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 36-Jährige war ohne gültigen Fahrschein von Konstanz nach Offenburg gereist. Am Bahnhof Offenburg wurde die Bundespolizei zur Personalienfeststellung angefordert. Bei der Überprüfung seiner Identität stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 35-tägige Haftstrafe verbüßen. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen.

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