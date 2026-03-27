BPOLI-OG: Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung vollstreckt

Baden-Baden (ots) - Am Mittwochabend (25.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Baden-Baden einen 46-Jährigen. Er konnte sich nicht ausweisen und eine Verständigung mit dem Mann war aufgrund der Sprachbarriere schwer möglich, da er russisch sprach. Zum Zwecke der Identitätsfeststellung sollte der Mann die Beamten zur Dienststelle begleiten und dies wurde ihm telefonisch von einem russisch ...

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