Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung vollstreckt
Rheinmünster (ots)
Am 26. März 2026 wurde eine italienische Staatsangehörige am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Die 41-Jährige war mit einem Flug aus Bari nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung ihrer Dokumente stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung fest. Durch die Zahlung der geforderten Geldstrafe entging die Frau einer 55-tägigen Haftstrafe.
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