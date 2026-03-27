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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung vollstreckt

Rheinmünster (ots)

Am 26. März 2026 wurde eine italienische Staatsangehörige am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Die 41-Jährige war mit einem Flug aus Bari nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung ihrer Dokumente stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung fest. Durch die Zahlung der geforderten Geldstrafe entging die Frau einer 55-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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