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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Alkoholisierter Mann leistet Widerstand

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend (25.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Baden-Baden einen 46-Jährigen. Er konnte sich nicht ausweisen und eine Verständigung mit dem Mann war aufgrund der Sprachbarriere schwer möglich, da er russisch sprach. Zum Zwecke der Identitätsfeststellung sollte der Mann die Beamten zur Dienststelle begleiten und dies wurde ihm telefonisch von einem russisch sprechenden Kollegen mitgeteilt. Daraufhin wurde er zunächst verbal aggressiv, nahm eine drohende Haltung ein und gestikulierte wild in Richtung der Beamten. Da er sich weiter aggressiv verhielt, kam es seitens der Beamten zum Einsatz von Pfefferspray und dem 46-Jährigen wurden Handschließen angelegt. Grund für sein aggressives Verhalten könnte seine Alkoholisierung gewesen sein, denn ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Auf der Dienststelle konnten anschließend seine Personalien erhoben werden. Den lettischen Staatsangehörigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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