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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahndungserfolg - Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) fest

Rheinmünster (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (25.03.26) nahm die Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, im Rahmen der Sichtung eines Fluges aus Valencia, einen französischen Staatsangehörigen auf Grundlage von PNR-Daten fest. Gegen den 56-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Insolvenzverschleppung vor. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 120-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Hintergrund:

Bereits seit 2017 sind Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, für alle grenzüberschreitenden kommerziellen Flüge Daten ihrer Reisegäste an das Bundeskriminalamt zu übermitteln. Dabei geht es hauptsächlich um sogenannte PNR-Daten (Passenger Name Records), die bei der Buchung einer Reise anfallen (u.a. Namen des Reisenden oder Abflugdatum). Mehrere Partnerbehörden überprüfen diese Daten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung terroristischer Straftaten sowie schwerer Kriminalität. Bei erkannten Fahndungstreffern werden die Daten an die Bundespolizei für weitere Maßnahmen übermittelt (z.B. Einreiseverweigerungen oder Festnahmen).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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