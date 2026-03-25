Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Kehler Europabrücke
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern (24.03.26) bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen 59-Jährigen festgenommen. Gegen den georgischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 17 Tage ins Gefängnis.
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