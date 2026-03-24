Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verschaffen falscher amtlicher Ausweise: Totalfälschung sichergestellt

Rheinmünster (ots)

Im Rahmen einer Schengensichtung eines Fluges aus Barcelona am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden stellten Beamte der Bundespolizei eine Totalfälschung eines Führerscheins sicher.

Am 23. März 2026 reiste ein pakistanischer Staatsangehöriger mit einem Flug aus Barcelona nach Deutschland ein. Bei der Überprüfung seiner Dokumente stellte sich heraus, dass diese ihn nicht zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigten. In seinem Reisegepäck wurde außerdem ein totalgefälschter pakistanischer Führerschein gefunden. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Verschaffen falscher amtlicher Ausweise und unerlaubter Einreise. Er wurde an die für ihn zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet.

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