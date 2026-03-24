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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots)

Am 23. März 2026 kam es in einer grenzüberschreitenden Regionalbahn aus Frankreich zu einer Festnahme am Bahnhof Kehl. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde ein irischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 38-Jährige mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 45-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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