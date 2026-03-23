Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verdacht der Visaerschleichung: indischer Staatsangehöriger nach Großbritannien zurückgewiesen

Rheinmünster (ots)

Bei der Einreisekontrolle eines Flugs aus Stansted (Großbritannien) überprüfte die Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen indischen Staatsangehörigen. Der 30-Jährige konnte sich mit einem gültigen indischen Reisepass sowie einem gültigen deutschen Schengenvisum ausweisen. Bei der Einreisebefragung entstanden jedoch Zweifel an dem Zweck seiner Reise. Er machte widersprüchliche Angaben, ebenso wurde die vorgelegte Hotelbuchung bereits am 9. März storniert. Es bestand der Verdacht, dass er bei der Beantragung des Visums falsche Angaben gemacht hatte. Ihm wurde die Einreise nach Deutschland verweigert und das Visum annulliert. Der 30-Jährige trat noch am selben Tag seinen Rückflug nach Stansted an. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchter unerlaubter Einreise und Visaerschleichung eingeleitet.

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