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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern (24.03.26) bei einer Kontrolle im Bahnhof Offenburg einen 39-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Sachbeschädigung. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte eine 50-tägige Haftstrafe abgewendet werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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