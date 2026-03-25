BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Offenburg

Kehl (ots) - Am 23. März 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger an der Europabrücke in Kehl festgenommen. Der 55-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Bei ihm wurde außerdem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Da er ...

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