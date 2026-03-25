Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Offenburg
Offenburg (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern (24.03.26) bei einer Kontrolle im Bahnhof Offenburg einen 39-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Sachbeschädigung. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte eine 50-tägige Haftstrafe abgewendet werden.
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