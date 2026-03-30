Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahrzeug mit Dolch im Handschuhfach unterwegs

Kehl (ots)

Am Freitagabend (27.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Stadtgebiet Kehl ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung. Im Handschuhfach des Fahrzeugs konnte ein Dolch aufgefunden werden. Die Halterin des Fahrzeugs, gegen die ansonsten nichts vorlag, gab an diesen zur Verteidigung mit sich zu führen. Einer Sicherstellung stimmte die deutsche Staatsangehörige zu. Die 34-Jährige erwartete nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetzt.

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