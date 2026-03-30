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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme und zwei versuchte unerlaubte Einreisen innerhalb weniger Stunden

Kehl (ots)

Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Nahverkehrszug beim Halt in Kehl am Bahnhof. Dabei konnte sich eine nigerianische Staatsangehörige lediglich mit einem spanischen Asyldokument ausweisen. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubten Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel. Die 35-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 12-tägigen Haftstrafe. Da sie die nötigen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland nicht vorwiesen konnte, wurde sie nach Frankreich zurückgewiesen. In der Nacht zum Sonntag versuchte die 35-Jährige erneut unerlaubt einzureisen, diesmal fußläufig über die Europabrücke. Sie wurde erneut beanzeigt und nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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