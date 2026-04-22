Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeipräsidium Mainz zieht nach Roadpol Speedweek 2026 Bilanz

Mainz (ots)

Im Rahmen der bundesweiten Kontrollwoche "Speedweek" vom 13. bis 19. April hat sich auch das Polizeipräsidium Mainz intensiv an den Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr beteiligt. Ziel der Aktion war es, die Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen zu überwachen und auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam zu machen.

Während des Aktionszeitraums wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mainz rund 10.966 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt, wobei 74 Personen zusätzlich zu einem Bußgeld auch ein Fahrverbot erhielten. Die Kontrollen erfolgten sowohl durch Polizeikräfte an stationären Kontrollstellen und zivile Polizeistreifen als auch mithilfe stationärer Messanlagen.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr 2025 wurden im Bereich des PP Mainz durchschnittlich rund 10.000 Geschwindigkeitsverstöße pro Woche registriert. Was zeigt, dass der Kontrolldruck auch unabhängig von der Speedweek entsprechend hoch ist.

Die Polizei verfolgt mit der "Speedweek" nicht nur das Ziel, Verstöße konsequent zu ahnden, sondern auch das Bewusstsein für die Risiken von zu hoher Geschwindigkeit im Straßenverkehr zu schärfen. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle.

Im Jahr 2025 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidium Mainz insgesamt 17.807 Verkehrsunfälle mit Personenschaden registriert. In 2849 Fällen wurde überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache geführt. Im Jahr 2024 lag die Zahl der entsprechenden Verkehrsunfälle bei 2844 Fällen.

Das Polizeipräsidium Mainz wird auch weiterhin gezielte Verkehrskontrollen durchführen und den Kontrolldruck hochhalten, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und schwere Unfallfolgen zu verhindern.

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