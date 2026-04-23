Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kupferkabeldiebstahl

Mainz (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 21.04.2026, auf Mittwoch, den 22.04.2026, kam es zu einem Diebstahl von Kupferkabeln.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen bislang unbekannte Täter mehrere Stromkästen im Bereich der Peter-Altmeier-Allee auf und entfernten die darin befindlichen Kabel.

Der entstandene Schaden wird derzeit auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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