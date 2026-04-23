Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Linienbus - mehrere Leichtverletzte

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 22.04.2026, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der Rheinallee in Mainz zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Linienbus die Rheinallee vom Mombacher Kreisel kommend in Fahrtrichtung Innenstadt auf der rechten von zwei Fahrspuren. Ein Pkw befuhr die Rheinallee in gleicher Richtung auf der linken Fahrspur. Der 40-jährige Pkw-Fahrer überholte den Linienbus und scherte anschließend unmittelbar vor diesem auf die rechte Fahrspur ein, um nach rechts auf ein Firmengelände abzubiegen.

Aufgrund eines bevorrechtigten Fahrradfahrers, der den dortigen Radweg befuhr, musste der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der Busfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern.

Infolge der Gefahrenbremsung stürzten mehrere Fahrgäste im Linienbus. Drei Personen wurden hierbei leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Zwischen den beteiligten Fahrzeugen kam es zu keiner Berührung.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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