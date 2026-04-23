PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Linienbus - mehrere Leichtverletzte

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 22.04.2026, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der Rheinallee in Mainz zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Linienbus die Rheinallee vom Mombacher Kreisel kommend in Fahrtrichtung Innenstadt auf der rechten von zwei Fahrspuren. Ein Pkw befuhr die Rheinallee in gleicher Richtung auf der linken Fahrspur. Der 40-jährige Pkw-Fahrer überholte den Linienbus und scherte anschließend unmittelbar vor diesem auf die rechte Fahrspur ein, um nach rechts auf ein Firmengelände abzubiegen.

Aufgrund eines bevorrechtigten Fahrradfahrers, der den dortigen Radweg befuhr, musste der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der Busfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern.

Infolge der Gefahrenbremsung stürzten mehrere Fahrgäste im Linienbus. Drei Personen wurden hierbei leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Zwischen den beteiligten Fahrzeugen kam es zu keiner Berührung.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Kupferkabeldiebstahl

    Mainz (ots) - In der Nacht von Dienstag, den 21.04.2026, auf Mittwoch, den 22.04.2026, kam es zu einem Diebstahl von Kupferkabeln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen bislang unbekannte Täter mehrere Stromkästen im Bereich der Peter-Altmeier-Allee auf und entfernten die darin befindlichen Kabel. Der entstandene Schaden wird derzeit auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Trickdieb bestiehlt 80-Jährigen in Mainz

    Mainz (ots) - Am Montag, 20. April 2026, kam es im Bereich des Barbarossarings in Mainz zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 80-jährigen Mannes. Der Geschädigte wurde von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und gebeten, eine 1-Euro-Münze zu wechseln. Während der Senior sein Portemonnaie öffnete und nach passendem Kleingeld suchte, entwendete der Täter unbemerkt Bargeld in Höhe eines mittleren ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 08:40

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer - eine Person leicht verletzt

    Mainz-Drais (ots) - Am Mittwoch, dem 22.04.2026, kam es gegen 10:00 Uhr an der Kreuzung K11 / L427 im Bereich Mainz-Drais zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Autofahrerin die K11 aus Richtung Mainz-Finthen kommend und hielt zunächst an der roten Ampel. Anschließend wollte sie nach links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren