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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhaus in Mainz-Lerchenberg

Mainz (ots)

Am Donnerstagabend, 23.04.2026, wurde der Polizei der Aufbruch mehrerer Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus im Palestrinaweg in Mainz-Lerchenberg gemeldet.

Vor Ort stellten Einsatzkräfte fest, dass insgesamt vier Abteile gewaltsam geöffnet worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einem Fall zu einem Diebstahl. Entwendet wurden unter anderem ein Fernseher, eine Waschmaschine sowie drei Teppiche.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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