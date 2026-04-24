Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bedrohung nach Onlinekauf

Mainz (ots)

Eine 43-jährige Frau aus Mainz erstattete Anzeige wegen Bedrohung im Zusammenhang mit einem Kauf über eine Online-Verkaufsplattform für gebrauchte Kleidung.

Nach einem Streit über vermeintlich nicht originale Sneaker erhielt sie nach Rückabwicklung des Kaufes im Chat eine Drohung. Darin wurde unter anderem angekündigt, Dritte gegen sie einzusetzen sowie ihre Adresse zu kennen. Zudem wurde ein Foto einer Handfeuerwaffe samt Munition übermittelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell