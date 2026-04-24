Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Serie von Callcenter-Betrugsanrufen durch falsche Polizeibeamte in der Region

Mainz/Rheinhessen/Nahe (ots)

Seit Donnerstag, 23.04.2026, registrierte die Polizei in der Region erneut eine Häufung sogenannter "Callcenter-Betrugsanrufe" (CCB) durch falsche Polizeibeamte, auch am heutigen Tag kam es zu weiteren Anrufen.

Die Täter geben sich telefonisch als Polizeibeamte aus, täuschen Ermittlungen sowie eine angebliche Gefährdung des Vermögens vor und bringen insbesondere ältere Menschen zur Herausgabe von Bargeld.

In Nackenheim wurde eine Seniorin von einem angeblichen Polizeibeamten ("Herr Graf") kontaktiert und zur Abhebung von 12.000 Euro bei ihrer Bank veranlasst. Kurz darauf erschien ein weiterer angeblicher Polizeibeamter ("Herr Goldberg") an ihrer Wohnanschrift und nahm das Bargeld entgegen.

In Jugenheim in Rheinhessen wurde eine ältere Frau durch einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten ("Herr Goldmann") unter dem Vorwand eines Einbruchs im Umfeld dazu gebracht, ihr zuhause gelagertes Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich an einen kurz darauf erschienenen Abholer zu übergeben. Der Abholer wird als ca. 180 cm groß, schlank, gepflegt, mitteleuropäischer Phänotyp, dunkle Haare, Schnurrbart, weißes Hemd, dunkle Anzughose und akzentfreie deutsche Sprache beschrieben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell