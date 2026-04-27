Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus in der Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, kam es zwischen 13:15 Uhr und 14:30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Berliner Straße in der Mainzer Oberstadt.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum rückwärtigen Garten eines Einfamilienhauses, indem sie das Gartentor aufhebelten. Anschließend brachen sie über ein Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss ins Gebäude ein. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht sowie Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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