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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus in der Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, kam es zwischen 13:15 Uhr und 14:30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Berliner Straße in der Mainzer Oberstadt.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum rückwärtigen Garten eines Einfamilienhauses, indem sie das Gartentor aufhebelten. Anschließend brachen sie über ein Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss ins Gebäude ein. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht sowie Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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    Mainz (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 19.04.2026, 14:00 Uhr, und dem 21.04.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Viktorstift" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Mainzer Oberstadt. Bislang unbekannte Täter überkletterten vermutlich den Gartenzaun auf der Vorderseite des Grundstücks und hebelten anschließend ein Küchenfenster auf. Im ...

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