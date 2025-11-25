Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 20-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

(ro) Die am Sonntag, 23.11.2024, 18:03 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 20-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort des jungen Mannes ist inzwischen bekannt. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

