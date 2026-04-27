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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: In Ladengeschäft in Mainzer Altstadt eingebrochen

Mainz (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23.04.2026, 18:00 Uhr, und Freitag, 24.04.2026, 06:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Stadthausstraße in der Mainzer Altstadt.

Unbekannte Täter brachen eine Tür im rückwärtigen Bereich auf und gelangten so in das Gebäude. Im Verkaufsraum wurden diverse Waren entwendet. Zudem stahlen die Täter Bargeld. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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