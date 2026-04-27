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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung an Bushaltestelle - Gewahrsamnahme nach Platzverweis

Mainz (ots)

Am Montag, 27.04.2026, gegen 03:55 Uhr, wurde die Polizei zu einer Bushaltestelle in der Binger Straße am Hauptbahnhof in Mainz alarmiert, da dort eine Person mit einem Messer gesehen worden sein soll.

Vor Ort trafen die Beamten mehrere Personen an. Eine Frau wies eine leichte Gesichtsverletzung auf. Ein Messer konnte nicht aufgefunden werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Beschuldigte mit der Frau ins Gespräch kommen, was diese ablehnte. Daraufhin habe er die Frau ins Gesicht geschlagen.

Zudem habe er eine weitere Frau leicht gestoßen.

Der Beschuldigte machte zu dem Vorfall keine Angaben. Ein erteilter Platzverweis wurde nicht befolgt, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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