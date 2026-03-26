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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Einbrüche im Bereich Rastede in ein Einfamilienhaus und einen Kiosk

Oldenburg (ots)

+++Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rastede Südende+++

In der Zeit vom 09.03. bis gestern, dem 25.03.2026 17:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rastede im Ortsteil Südende. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten daraufhin sämtliche Räumlichkeiten Der Gesamtschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403-9270 zu melden. (352477)

+++Einbruch zum Nachteil eines Kiosks in der Nähe des Turnierplatzes+++

Ein weiterer Einbruch zum Nachteil eines Kiosks ereignete sich in der Zeit von gestern, dem 25.03., 22:15 Uhr, bis heute, dem 26.03., 06:00 Uhr in der Nähe des Turnierplatzes. In diesem Fall überwanden bislang unbekannte Täter die Zugangstüren zu den Verkaufsräumen und erbeuteten unter anderem Tabakprodukte. Der Gesamtschaden liegt bei einem hohen vierstelligen Betrag.

Auch in diesem Fall wurde die Ermittlungen aufgenommen und Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403-9270 zu melden. (353710)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Richard Henke
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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