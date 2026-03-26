Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ausgebrannter Pkw auf dem Oldenburger Utkiek aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Gestern, am 25.03., gegen 07:45 Uhr wurde die Polizei auf ein ausgebranntes Fahrzeug aufmerksam, das sich auf dem höchsten Punkt des Oldenburger Utkieks befand. Die Polizei ermittelt nun, die Umstände dieses Fahrzeugbrandes. Aufgrund der Auffindesituation ist eine Brandstiftung an dem Pkw nicht auszuschließen.

Zeugen, die den Brand beobachten haben oder auf verdächtige Personen aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oldenburg unter 0441-794115 zu melden.

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