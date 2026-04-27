Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung zwischen Jugendlichen

Nieder-Olm (ots)

Am Freitagabend, 24.04.2026, zwischen 21:30 Uhr und 21:40 Uhr, kam es im Bereich der Bahnhofstraße in Nieder-Olm zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 15-Jährigen. Dieser meldete über Notruf, von mehreren Jugendlichen angegriffen worden zu sein.

Nach eigenen Angaben traf er sich zuvor mit zwei Bekannten, die er über soziale Medien kennt. Im Verlauf erschien eine Gruppe von etwa vier bis sechs Jugendlichen im Alter von circa 13 bis 17 Jahren. Zunächst schlug ein bislang unbekannter Tatverdächtiger dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht.

Im Anschluss entfernte sich der Geschädigte in Richtung Bahnhof Nieder-Olm. Dort wurde er von weiteren Tatverdächtigen abgepasst und in eine Seitengasse gelotst, wo es erneut zu Schlägen und Tritten kam.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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