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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Nördlicher Landkreis Karlsruhe - Zeugen und Geschädigte zu Verkehrsgefährdungen gesucht

Karlsruhe (ots)

Zeugen und Geschädigte zu verkehrsgefährdendem Fahrverhalten werden im Bereich Leopoldshafen, Linkenheim-Hochstetten, Dettenheim sowie Rußheim gesucht. Zugrunde liegen Hinweise von Verkehrsteilnehmern, die am gestrigen Samstag in der Zeit von ca. 10.15 Uhr bis 10.50 Uhr einen weißen Mercedes Sprinter mit Karlsruher Zulassung meldeten, der im Bereich der genannten Ortschaften in Schlangenlinienfahrt unterwegs war und hierbei konkret andere, insbesondere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Besonders die Fahrzeugführer eines dunklen Kleinwagens und eines hellen SUV, die im genannten Zeitraum zwischen Leopoldshafen und Linkenheim entlang der S-Bahnlinie unterwegs waren, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Weitere Zeugen oder Geschädigte möchten sich bitte ebenfalls unter Telefon 07256 93290 an die Polizei in Philippsburg wenden.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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