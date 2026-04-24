Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach mutmaßlicher Brandstiftung gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter legten am Donnerstagmittag mutmaßlich einen Brand in einer Garage eines Bürokomplexes in der Ritterstraße. Am Abend brach dort erneut ein Feuer aus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gerieten gegen 14:30 Uhr mehrere Gegenstände in einer Nische der Garage in Brand und es entstand eine starke Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und die Mitarbeitenden der im Objekt ansässigen Firmen konnten unverletzt evakuiert werden.

Der hierbei entstandene Schaden in der Garage wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt.

Gegen 20:50 Uhr erreichten Feuerwehr und Polizei abermals Notrufe wegen offener Flammen in der Garage des Bürokomplexes. Auch hier konnte das Feuer glücklicherweise schnell gelöscht werden und es wurden keine Personen verletzt.

Das Gebäude wurde hierbei ersten Erkenntnissen zufolge nicht beschädigt.

Ob die zwei Brände im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, die Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt übernommen haben.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666 3411 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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