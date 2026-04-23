Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ein dienstunfähig verletzter Polizeibeamter nach tätlichem Angriff

Karlsruhe (ots)

Bei einem tätlichen Angriff am Mittwochabend wurde ein Polizeibeamter dienstunfähig verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 28-jährige Beschuldigte zur Vollstreckung zweier Vorführbefehle ausgeschrieben. Als Polizeibeamte den Mann gegen 19:50 Uhr an seiner Wohnanschrift in Neureut kontrollierten, leistete er unmittelbar Widerstand und weigerte sich, den Aufforderungen der Beamten Folge zu leisten.

Im weiteren Verlauf mussten die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers Waldstadt den 28-Jährigen zu Boden bringen und ihm die Handschließen anlegen. Beim Einsteigen in den Streifenwagen versetzte der Beschuldigte einem der Beamten plötzlich einen Kopfstoß. Hierbei erlitt der Geschädigte Kopfverletzungen und konnte seinen Dienst nicht mehr fortführen.

Auch später in der Justizvollzugsanstalt leistete der Mann weiterhin Widerstand und versuchte offensichtlich, die Justizvollzugsbeamten anzugreifen.

Den 28-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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