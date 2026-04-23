Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßliche Brandstiftung an Autotransporter - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am späten Mittwochabend gerieten zwei auf einem Autotransporter befindliche Mercedes Vito in Brand. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Passant gegen 23:15 Uhr auf den in der Hornisgrindestraße/Ecke Joachim-Kurzaj-Weg abgestellten und zu dieser Zeit brennenden Transporter aufmerksam und wählte den Notruf. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei standen die beiden Pkw in Vollbrand und das Feuer hatte bereits den Anhänger des Autotransporters stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte in der Folge das Übergreifen der Flammen auf zwei weitere Fahrzeuge und das Zugfahrzeug verhindern.

Bei einem der vollständig zerstörten Vitos handelte es sich wohl um ein bereits abgemeldetes Streifenfahrzeug der Polizei. Der entstandene Sachschaden an den Pkw und dem Anhänger wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Beamte der Kriminalpolizei haben mit Unterstützung der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Hinweise auf mögliche Täter liegen aktuell nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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