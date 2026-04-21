Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendlicher mutmaßlich mit Messer bedroht - 19-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 19 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht, am Montagnachmittag in der Karlsruher Innenstadt versucht zu haben, einen Jugendlichen auszurauben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sprach der Tatverdächtige den 17-jährigen Geschädigten und dessen Begleiterin gegen 14:40 Uhr im Bereich des Schlossgartens an und forderte die beiden zunächst auf, ihn zu einer öffentlichen Toilette am Karlsruher Marktplatz zu begleiten. In den Toilettenräumen soll der 19-Jährige sein Opfer dann unter Vorhalt eines Klappmessers dazu aufgefordert haben, ihm persönliche Gegenstände auszuhändigen. Der Begleiterin des jungen Mannes gelang es jedoch, einen Notruf abzusetzen und die Polizei zu alarmieren. Als der mutmaßliche Angreifer dies bemerkte, soll er ohne Beute die Flucht ergriffen haben.

Wenig später nahmen Polizeibeamte den 19-Jährigen im Bereich einer U-Bahn-Station am Marktplatz vorläufig fest.

Der Festgenommene wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den jungen Mann an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell