Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach mehreren Diebstählen aus Pkw in Durlach

Karlsruhe (ots)

Unbekannte machten sich zwischen Mittwoch und Sonntag an mehr als zwanzig Pkw im Karlsruher Stadtteil Durlach zu schaffen und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die bislang noch unbekannten Täter wohl zwischen Mittwochabend, 18:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 04:30 Uhr an mehreren geparkten Autos das Keyless-Go-System überwanden und sich so Zugang zum Fahrzeuginneren verschafften. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Pfinzstraße, der Kleinbachstraße, der Eichelgasse, der Lörracherstraße, der Gymnasiumstraße, der Zunftstraße, der Bergbahnstraße sowie in der Alten Weingartener Straße und der Straße An der Fayence entlang der Straße oder auf Anwohnerparkplätzen nahe der Wohnanwesen der Fahrzeughalter abgestellt.

Offenbar die gleichen Täter drangen in der Nacht auf Sonntag zwischen 00:20 Uhr und 09:00 Uhr wohl auf die gleiche Weise in mehrere in der Fechtstraße, der Paula-Modersohn-Straße, der Geigersbergstraße sowie der Straße Am Steinbruch geparkte Autos ein, durchwühlten den Innenraum und nahmen Wertgegenstände an sich.

Der entstandene Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat nun die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zu den noch unbekannten Tätern geben kann, verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen auf den Bildern seiner Überwachungskamera festgestellt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

Um sich besser zu schützen gibt die Polizei im Zusammenhang mit den sogenannten Keyless-Go-Systemen folgende Hinweise und Verhaltenstipps:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

- Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. Aluminiumhüllen, evtl. Blechdose). Machen Sie dazu den Test am Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichend Sicherheit.

- Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeugs Personen mit Aktenkoffer in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

- Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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