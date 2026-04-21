PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach mehreren Diebstählen aus Pkw in Durlach

Karlsruhe (ots)

Unbekannte machten sich zwischen Mittwoch und Sonntag an mehr als zwanzig Pkw im Karlsruher Stadtteil Durlach zu schaffen und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die bislang noch unbekannten Täter wohl zwischen Mittwochabend, 18:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 04:30 Uhr an mehreren geparkten Autos das Keyless-Go-System überwanden und sich so Zugang zum Fahrzeuginneren verschafften. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Pfinzstraße, der Kleinbachstraße, der Eichelgasse, der Lörracherstraße, der Gymnasiumstraße, der Zunftstraße, der Bergbahnstraße sowie in der Alten Weingartener Straße und der Straße An der Fayence entlang der Straße oder auf Anwohnerparkplätzen nahe der Wohnanwesen der Fahrzeughalter abgestellt.

Offenbar die gleichen Täter drangen in der Nacht auf Sonntag zwischen 00:20 Uhr und 09:00 Uhr wohl auf die gleiche Weise in mehrere in der Fechtstraße, der Paula-Modersohn-Straße, der Geigersbergstraße sowie der Straße Am Steinbruch geparkte Autos ein, durchwühlten den Innenraum und nahmen Wertgegenstände an sich.

Der entstandene Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat nun die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zu den noch unbekannten Tätern geben kann, verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen auf den Bildern seiner Überwachungskamera festgestellt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

Um sich besser zu schützen gibt die Polizei im Zusammenhang mit den sogenannten Keyless-Go-Systemen folgende Hinweise und Verhaltenstipps:

   - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder 
     Wohnungstür ab.
   - Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. 
     Aluminiumhüllen, evtl. Blechdose). Machen Sie dazu den Test am 
     Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am 
     Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichend Sicherheit.
   - Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeugs Personen
     mit Aktenkoffer in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte 
     es sich um professionelle Autodiebe handeln.
   - Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr 
     Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. 
     Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch 
     zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, 
     die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer 
     Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr 
     Fahrzeug gibt.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 15:23

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann stirbt aufgrund starker Verbrennungen - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Ein noch nicht zweifelsfrei identifizierter Mann erlitt am Sonntagabend in Karlsruhe-Durlach auf offener Straße tödliche Brandverletzungen. Passanten meldeten gegen 22:40 Uhr eine offenbar vollständig in Flammen stehende Person, die zunächst auf der ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:23

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - Eine schwerverletzte Frau war am Freitagnachmittag die Folge eines Verkehrsunfalls. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 46-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 16:40 Uhr auf der Durlacher Allee vom Adenauerring kommend in Richtung Bundesautobahn 8. An der Einmündung zur Straße "Am Großmarkt" missachtete sie offenbar das für sie geltende Rotlicht und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren