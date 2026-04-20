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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Eine schwerverletzte Frau war am Freitagnachmittag die Folge eines Verkehrsunfalls.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 46-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 16:40 Uhr auf der Durlacher Allee vom Adenauerring kommend in Richtung Bundesautobahn 8. An der Einmündung zur Straße "Am Großmarkt" missachtete sie offenbar das für sie geltende Rotlicht und kollidierte mit einer querenden Fahrradfahrerin.

In der Folge stürzte die 49-jährige Radfahrerin und erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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