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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Sonntag sind bislang Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Oststadt eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 20:30 Uhr offenbar unbemerkt in das Innere des Mehrfamilienhauses in der Lachnerstraße.

In der Folge drangen die Einbrecher über die Wohnungstür gewaltsam in eine Wohnung im 4. Obergeschoss ein und nahmen diversen Modeschmuck an sich.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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