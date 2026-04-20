Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Leitplanke

Karlsruhe (ots)

Ein vermeintlich alkoholisierter Autofahrer kam am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 36 bei Forchheim offenbar von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke.

Bisherigen Feststellungen zufolge fuhr der 33-Jährige gegen 16:15 Uhr auf der B36 von Rheinstetten kommend in Richtung Karlsruhe. Auf Höhe des Messegeländes verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und verständigten die Polizei.

Da die Polizeibeamten bei der anschließenden Unfallaufnahme bei dem 33-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von rund 2,8 Promille. Der Autofahrer musste die Polizeistreife schließlich zur Blutentnahme zum Revier begleiten. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Entzug seines Führerscheins rechnen.

Am Unfallfahrzeug sowie an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Das Polizeirevier Ettlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche weitere Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07243 32000 zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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