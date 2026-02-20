PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Otterstadt (ots)

Unbekannte brachen in ein Wohnhaus in der Frankenstraße in Otterstadt ein und durchsuchten das Anwesen. Ob Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Der Einbruch wurde am 19.02.2026 gegen 16:30 Uhr festgestellt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

