Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zweite Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 11.04.2026 - 37-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem ein 42-Jähriger am Morgen des 10.04.2026 leblos in einem derzeit unbewohnten Gebäude am Bahnhofplatz in Karlsruhe aufgefunden wurde, nahmen österreichische Beamte am Dienstagabend in Salzburg einen mit europäischem Haftbefehl gesuchten 37-jährigen Tatverdächtigen fest.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen besteht der dringende Verdacht, dass der Festgenommene in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt vom vergangenen Freitag stehen könnte.

Die Ermittlungen der Sonderkommission dauern weiter an.

Zeugen und Hinweisgeber, die zwischen Montag dem 06.04.2026 und den Morgenstunden des 10.04.2026 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Bahnhofplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Erster Staatsanwalt Graulich pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Franz Henke Pressestelle.ka@polizei.bwl.de Telefon: 0721 666-1111

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