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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Erste Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 11.04.2026 - 42-Jähriger Opfer eines Tötungsdeliktes

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem ein 42-Jähriger am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr leblos in einem derzeit unbewohnten Gebäude am Bahnhofplatz in Karlsruhe aufgefunden wurde, richtete die Kriminalpolizei Karlsruhe am Wochenende eine Sonderkommission ein.

Ein erstes Obduktionsergebnis der Rechtsmedizin Heidelberg bestätigte nun den Verdacht, dass der Verstorbene Opfer eines Tötungsdeliktes wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 42-Jährige der Obdachlosenszene zuzuordnen.

Die Ermittlungen der Sonderkommission dauern weiter an.

Zeugen und Hinweisgeber, die zwischen Montag dem 06.04.2026 und den Morgenstunden des 10.04.2026 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Bahnhofplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Erster Staatsanwalt Graulich pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Franz Henke Pressestelle.ka@polizei.bwl.de Telefon: 0721 666-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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