POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Bahnhofstraße;
Unfallzeit: 24.03.2026, zwischen 16.15 Uhr und 16.20 Uhr;
Einen grauen BMW angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Dienstagnachmittag parkte das Auto auf dem Parkplatz einer Apotheke. Der Flüchtige, vermutlich ein grauer oder silberner Mercedes-Benz, beschädigte das Fahrzeug vorne rechts am Kotflügel. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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