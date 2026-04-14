Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall im Kreuzungsbereich - Pkw prallt gegen Ampelmast

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Adenauerring / Willy-Brandt-Allee kollidierten am Montagabend zwei Pkw miteinander. Ein Unfallfahrzeug wurde gegen einen Ampelmast geschleudert.

Ersten Feststellungen am Unfallort zufolge fuhr ein 19-jähriger Autofahrer gegen 21:00 Uhr auf dem Adenauerring. Als der junge Mann in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte er mit einem auf der Willy-Brandt-Allee stadtauswärts fahrenden Toyota. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault des 19-Jährigen gegen einen Ampelmast geschleudert. Der Toyota geriet ebenfalls ins Schleudern, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam schließlich auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung zur Willy-Brandt-Allee wohl außer Betrieb, weshalb die Verkehrsführung durch Verkehrszeichen geregelt war.

Die 31-jährige Fahrerin des Toyota erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der vermeintliche Unfallverursacher blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich bisherigen Schätzungen zufolge auf rund 75.000 Euro. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich bis etwa 23:45 Uhr teilweise gesperrt.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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