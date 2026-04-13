Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte überfallen Jugendlichen in der Weststadt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 16-Jähriger wurde am Freitagnachmittag in der Karlsruher Weststadt offenbar Opfer einer versuchten schweren räuberischen Erpressung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lief der 16-Jährige gegen 16:30 Uhr auf der Anliegerfahrbahn der Kaiserallee, als er auf Höhe der Richard-Wagner-Straße von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und zur Herausgabe von Zigaretten aufgefordert wurde. Als der Jugendliche der Forderung nicht nachkam, griffen die beiden Tatverdächtigen den jungen Mann offenbar an und verletzten ihn mit einem spitzen Gegenstand oberflächlich an der Hand. Anschließend flüchteten die Unbekannten ohne Beute zu Fuß in Richtung der Fanny-Hensel-Anlage / Draisschule.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten die beiden Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Bei den Angreifern soll es sich um zwei junge Männer im Alter von etwa 16 bis 17 Jahren mit südländischer Erscheinung gehandelt haben. Beide seien zwischen 175 bis 180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen. Einer der Verdächtigen habe schwarzes gelocktes und der andere schwarzes glattes Haar gehabt. Beide Männer hätten Deutsch mit unbekanntem Akzent gesprochen.

Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666 5555 entgegen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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