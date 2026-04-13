PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte überfallen Jugendlichen in der Weststadt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 16-Jähriger wurde am Freitagnachmittag in der Karlsruher Weststadt offenbar Opfer einer versuchten schweren räuberischen Erpressung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lief der 16-Jährige gegen 16:30 Uhr auf der Anliegerfahrbahn der Kaiserallee, als er auf Höhe der Richard-Wagner-Straße von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und zur Herausgabe von Zigaretten aufgefordert wurde. Als der Jugendliche der Forderung nicht nachkam, griffen die beiden Tatverdächtigen den jungen Mann offenbar an und verletzten ihn mit einem spitzen Gegenstand oberflächlich an der Hand. Anschließend flüchteten die Unbekannten ohne Beute zu Fuß in Richtung der Fanny-Hensel-Anlage / Draisschule.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten die beiden Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Bei den Angreifern soll es sich um zwei junge Männer im Alter von etwa 16 bis 17 Jahren mit südländischer Erscheinung gehandelt haben. Beide seien zwischen 175 bis 180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen. Einer der Verdächtigen habe schwarzes gelocktes und der andere schwarzes glattes Haar gehabt. Beide Männer hätten Deutsch mit unbekanntem Akzent gesprochen.

Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666 5555 entgegen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 11:16

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Sonntag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich fünf Personen verletzten. Eine davon erlitt schwere Verletzungen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 00:30 Uhr auf der Neureuter Querallee in Richtung Moldaustraße. An der Kreuzung zur Linkenheimer Landstraße übersah er offenbar einen von rechts in Richtung Bundesstraße 36 ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:06

    POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Garage fahrlässig in Brand geraten

    Karlsruhe (ots) - Vermutlich infolge eines fahrlässigen Umgangs mit Benzin geriet am Freitagmittag in Graben-Neudorf eine Garage in Brand. Zeugen nahmen gegen 14:00 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Buchenweg in Neudorf wahr und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Garage eines Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren