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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in Supermarkt

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf Dienstag in einen Supermarkt in Mingolsheim einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beobachtete eine Zeugin gegen 03:10 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer, die mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf die Fensterscheibe eines Supermarkts in der Fontanestraße einschlugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Männer zwei Glasscheiben im Eingangsbereich des Supermarkts ein und hebelten diese im Anschluss aus. In die Räumlichkeiten gelangten sie jedoch nicht.

Kurz nach Verständigung der Polizei flüchteten die Männer fußläufig in unbekannte Richtung. Eine umfangreiche Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung der Täter.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253 80260 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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