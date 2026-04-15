Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - 55-jährige Autofahrerin entzieht sich Kontrolle und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Geschädigter gesucht

Karlsruhe (ots)

Eine 55-jährige Fahrzeugführerin entzog sich am Dienstagmittag einer Verkehrskontrolle, nachdem sie einen Geschwindigkeitsverstoß begangen hatte.

Im Rahmen der europaweiten RoadPol Speed-Week führten Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe im Bereich der Bundesstraße 36 Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei stellten sie gegen 12:00 Uhr einen roten Ford fest, der offenbar mehr als 30 km/h zu schnell unterwegs war.

Anschließend sollte die Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Sie missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete in Richtung Eggenstein auf die Kreisstraße 3580. Hierbei drängte sie im Bereich einer Fahrbahnverengung ein ordnungsgemäß fahrendes Fahrzeug ab, sodass die beiden Pkws beinahe kollidierten. Nur aufgrund der umsichtigen Reaktion des Autofahrers konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden.

Im weiteren Verlauf stellte die Beschuldigte den Ford offenbar auf einem Firmengelände im Junkersring ab und flüchtete mit ihrem 43-jährigen Beifahrer zu Fuß weiter.

Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Flüchtigen schließlich im Bereich des Zeppelinrings in Eggenstein festgestellt werden. Der 43-jährige Beifahrer war außerdem zur Festnahme ausgeschrieben und wurde in Gewahrsam genommen.

Zeugen und insbesondere der Geschädigte, der von der Fahrzeugführerin abgedrängt wurde, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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