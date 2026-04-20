Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am frühen Samstagmorgen in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Durlach ein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher vermutlich gegen 03:30 Uhr über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt in das Haus in der Straße Im Zeitvogel. Im Inneren durchwühlten sie nahezu sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Goldmünzen aus einem Tresor sowie diverse Schmuckstücke.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist momentan noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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