Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Fahrzeugteile in der Natur entsorgt

Unbekannte haben am Wochenende in Großefehn alte Fahrzeugteile in der Natur entsorgt. Die Täter legten zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 13.15 Uhr, diverse Reifen, Fahrzeugsitze und Isoliermaterial unerlaubt im Bereich der Straße Am Wiesmoor, Höhe Schwartmoorweg, ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher werden unter 04941 606215 erbeten.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland ist am Montag eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 14.20 Uhr fuhr eine 29-jährige Lkw-Fahrerin auf der Uthwerdumer Straße in Richtung Auricher Straße. Vor einer Ampel erkannte sie offenbar zu spät, dass dort eine 38-jährige VW-Fahrerin wartete, und fuhr auf. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Norden - Betrunkener Autofahrer

Ein betrunkener Autofahrer ist am Montag in Norden von der Polizei gestoppt worden. Der 49-Jährige fuhr gegen 21 Uhr mit dem Auto im Bereich der Gewerbestraße, als die Polizeibeamten ihn anhielten und kontrollierten. Sie stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von über 1,3 Promille fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Norddeich - Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen eines Parkplatzunfalls in Norddeich. Zwischen Freitag, 17.45 Uhr, und Montag, 11.10 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Fähranleger auf dem Parkplatz P1 einen Mercedes Vito. Der Transporter wurde auf der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

