Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann stirbt aufgrund starker Verbrennungen - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein noch nicht zweifelsfrei identifizierter Mann erlitt am Sonntagabend in Karlsruhe-Durlach auf offener Straße tödliche Brandverletzungen.

Passanten meldeten gegen 22:40 Uhr eine offenbar vollständig in Flammen stehende Person, die zunächst auf der Straße Am dm-Platz unterhalb der Durlacher Allee lief und kurz darauf wohl zusammenbrach. Trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen starb der Mann aufgrund seiner schweren Verbrennungen noch vor Ort. Ob es sich bei dem Geschehen um einen Unglücksfall oder eine vorsätzliche Selbstverbrennung handelt, ist noch nicht vollständig geklärt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach aktuellen Erkenntnissen nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die auch bereits im Vorfeld des Geschehens verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

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