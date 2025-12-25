Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnung

Lingen (ots)

Am Mittwoch, 24. Dezember 2025, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Frankfurter Straße in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Im Gebäude öffneten sie einen Tresor gewaltsam und durchwühlten anschließend die Wohnung. Nach der Tat entfernte sich die Täterschaft in unbekannte Richtung. Das Diebesgut ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell