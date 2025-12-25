PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnung

Lingen (ots)

Am Mittwoch, 24. Dezember 2025, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Frankfurter Straße in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Im Gebäude öffneten sie einen Tresor gewaltsam und durchwühlten anschließend die Wohnung. Nach der Tat entfernte sich die Täterschaft in unbekannte Richtung. Das Diebesgut ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

