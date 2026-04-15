Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Tag der offenen Tür bei der Ortsfeuerwehr Westercelle am 25. April - Ein Fest für die ganze Familie

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Celle (ots)

Die Ortsfeuerwehr Westercelle lädt am 25. April 2026 herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie am Feuerwehrhaus in der Hannoverschen Heerstraße.

Bereits um 11:00 Uhr beginnt der Tag mit einem feierlichen Antreten der Wehr. Ein besonderer Anlass in diesem Jahr ist das 25-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr Westercelle, das im Rahmen der Veranstaltung gebührend gefeiert wird. Zudem wird die neugegründete Kinderfeuerwehr Westercelle offiziell vorgestellt - ein wichtiger Schritt für die Nachwuchsarbeit und Zukunft der Feuerwehr.

Auch das Programm bietet zahlreiche Highlights: Von 15:00 bis 17:00 Uhr sorgen die Musikzüge Adelheidsdorf / Ramlingen-Ehlershausen mit einem Konzert für beste Unterhaltung. Technikbegeisterte können sich auf spannende Einblicke freuen, denn neben der Technik der Ortsfeuerwehr ist auch der Chemie- und Strahlenschutzzug der Stadtfeuerwehr, eine Drehleiter sowie ein Rettungswagen des ASB vor Ort und bieten spannende Einblicke.

Für die kleinen Gäste gibt es ein buntes Angebot an Spielen und Aktionen, organisiert von der Jugend- und Kinderfeuerwehr. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Neben Bratwurst und kühlen Getränken lädt eine Kaffeetafel zum Verweilen ein. Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr die neue Slusheis-Maschine.

Die Ortsfeuerwehr Westercelle freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen erlebnisreichen Tag in geselliger Atmosphäre. Der Eintritt ist natürlich frei.

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