Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Gebäudebrand in Bostel - 2. Lagemeldung

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Celle (ots)

Durch den Einsatzleiter konnte zwischenzeitlich "Feuer aus" gemeldet werden, sodass zurzeit umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt werden.

Das betroffene Gebäude brannte im Dach- und Obergeschoss in Vollbrand. Im hinteren Teil ist das Gebäude teilweise eingestürzt. Ebenfalls brannte ein direkt am Gebäude angebautes Carport in Vollbrand. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung drohte ein Übergreifen des Brandes auf ein Nachbargebäude. Scheiben im Erdgeschoss waren hier bereits geplatzt. Durch eine Riegelstellung konnte das Übergreifen des Brandes verhindert werden.

Im Ersteinsatz befanden sich zur Brandbekämpfung zwei Trupps unter Atemschutz im Innenangriff sowie drei Trupps im Außenangriff im Einsatz. Außerdem wurde die Brandbekämpfung zunächst von einer Drehleiter und im weiteren Einsatzverlauf von zwei Drehleitern unterstützt .

Durch den Rettungsdienst wurden drei Personen gesichtet.

Im Rahmen der Nachlöscharbeiten sind weiterhin zwei Drehleitern und mehrere Trupps unter Atemschutz im Einsatz.

Im Einsatz sind die Ortsfeuerwehren Bostel, Garßen, Altenhagen und Celle-Hauptwache sowie die Logistik-Gruppe der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, die Lichtmastgruppe der Ortsfeuerwehr Garßen und die Führungsgruppe Einsatzleitung der Stadtfeuerwehr. Neben der Feuerwehr befinden sich der Rettungsdienst, die Polizei und der örtliche Energieversorger im Einsatz.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Stand: 21:35 Uhr

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