Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Gebäudebrand in Bostel - 1. Lageneldung

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Celle (ots)

Gegenwärtig befindet sich die Feuerwehr Celle mit mehreren Ortsfeuerwehren bei einem Gebäudebrand in Bostel im Einsatz. Das Gebäude befindet sich teilweise in Vollbrand und ist ebenfalls teilweise eingestürzt. Zur Brandbekämpfung befinden sich mehrere Trupps unter Atemschutz im Einsatz, außerdem wird die Brandbekämpfung von zwei Drehleitern aus durchgeführt. Personen wurden nicht verletzt.

Das Feuer ist unter Kontrolle.

Stand: 20:05 Uhr

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